Wistèria в Венеции
О месте
Уютный и элегантный мишленовский ресторан в Венеции, где современная итальянская кухня встречается с тихой атмосферой старого города. Wistèria делает ставку на современную итальянскую кухню с венецианским акцентом и сезонными продуктами. Ресторан расположен у тихого канала, и у него есть сезонная открытая посадка под глицинией.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
San Polo 2908, 30125 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 21:00
Вторник19:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00