Wistèria в Венеции

О месте

Уютный и элегантный мишленовский ресторан в Венеции, где современная итальянская кухня встречается с тихой атмосферой старого города. Wistèria делает ставку на современную итальянскую кухню с венецианским акцентом и сезонными продуктами. Ресторан расположен у тихого канала, и у него есть сезонная открытая посадка под глицинией.