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Wistèria в Венеции

Wistèria

О месте

Уютный и элегантный мишленовский ресторан в Венеции, где современная итальянская кухня встречается с тихой атмосферой старого города. Wistèria делает ставку на современную итальянскую кухню с венецианским акцентом и сезонными продуктами. Ресторан расположен у тихого канала, и у него есть сезонная открытая посадка под глицинией.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

San Polo 2908, 30125 Venezia VE
+390415243373

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:00 - 21:00
Вторник19:00 - 21:00
Пятница12:00 - 21:00
Суббота12:00 - 21:00
Воскресенье12:00 - 21:00
Контакты
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