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Ristorante Quadri в Венеции

Ristorante Quadri

О месте

Легендарный мишленовский храм гастрономии на Пьяцца Сан-Марко, где с 1830 года венецианская классика возносится на Олимп современной кухни под рукой семьи Alajmo. Это не просто ресторан, а симфония вкусов и видов.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

P.za San Marco, 123, 30124 Venezia VE
+390415222105

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница19:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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