Ristorante Glam - Enrico Bartolini в Венеции
О месте
Мишленовский ресторан в Венеции при Palazzo Venart, с 2 звездами Michelin. Формат кухни: современная авторская, с акцентом на венецианские продукты и сезонные ингредиенты.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Calle Tron, 1961, 30135 Venezia VE
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Воскресенье12:30 - 22:00