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Ristorante Glam - Enrico Bartolini в Венеции

Ristorante Glam - Enrico Bartolini

О месте

Мишленовский ресторан в Венеции при Palazzo Venart, с 2 звездами Michelin. Формат кухни: современная авторская, с акцентом на венецианские продукты и сезонные ингредиенты.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Calle Tron, 1961, 30135 Venezia VE
+390415235676

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:30 - 22:00
Четверг12:30 - 22:00
Пятница12:30 - 22:00
Суббота12:30 - 22:00
Воскресенье12:30 - 22:00
Контакты
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