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Ristorante La Piazza в Венеции

Ristorante La Piazza

О месте

Популярный ресторан в сердце Венеции недалеко от Пьяцца Сан-Марко, известный традиционной венецианской кухней.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

S. Marco, 615, 30124 Venezia VE, Италия
+390415231100

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
Контакты
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