Ristorante La Piazza в Венеции
О месте
Популярный ресторан в сердце Венеции недалеко от Пьяцца Сан-Марко, известный традиционной венецианской кухней.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
S. Marco, 615, 30124 Venezia VE, Италия
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00