Ristorante La Piazza in Venice
About
A popular restaurant in the heart of Venice near Piazza San Marco, famous for traditional Venetian cuisine.
Features
Seating
Terrace
Accepts cards
Apple Pay / Google Pay
Cash
Wine list
Wine and beer
Cocktail list
Full bar
Wi-Fi
Quiet atmosphere
Table reservations
Pet-friendly
Contacts
S. Marco, 615, 30124 Venezia VE, Италия
Extra Info
HOURS
Monday11:00 - 00:00
Tuesday11:00 - 00:00
Wednesday11:00 - 00:00
Thursday11:00 - 00:00
Friday11:00 - 00:00
Saturday11:00 - 00:00
Sunday11:00 - 00:00