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Ristorante Local в Венеции

Ristorante Local

О месте

Мишленовский ресторан высокой кухни в Венеции, известный новой венецианской кухней. Он делает акцент на местных сезонных ингредиентах, креативных техниках и теплом гостеприимстве в современном интерьере.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Salizada dei Greci, 3303, 30122 Venezia VE
+390412411128

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Четверг19:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00
Контакты
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