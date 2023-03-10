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Апартаменты в Венеции

Венеция очаровывает атмосферой старинных каналов, дворцов и узких улочек. Элегантные апартаменты с видом на воду и восстановленные исторические резиденции позволяют почувствовать настоящую итальянскую классику в современном комфорте.

Подбор премиальных апартаментов

Каждый объект в нашей подборке соответствует высоким требованиям к качеству, расположению и уровню комфорта. Мы предлагаем недвижимость как для длительного проживания, так и для краткосрочных поездок. В нашей коллекции представлены:

  • Элегантные апартаменты в престижных районах города.
  • Просторные резиденции с современными интерьерами и качественной отделкой.
  • Недвижимость, обеспечивающая комфорт и приватность.
  • Полное сопровождение на всех этапах аренды и покупки.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Недвижимость в Венеции требует особого подхода и надежного сопровождения. Мы организуем дополнительные услуги, которые помогают сделать проживание и владение объектом максимально комфортными. Мы поможем с:

  • Персональным консьерж-сервисом с учетом ваших пожеланий.
  • Организацией индивидуальных водных трансферов и транспорта.
  • Сопровождением покупки недвижимости и инвестиционных проектов.
  • Управлением и обслуживанием вашей резиденции.

Лучшие локации

Венеция предлагает совершенно особенный формат жизни, который невозможно повторить ни в одном другом городе мира. Мы предлагаем недвижимость в районах, где историческая атмосфера сочетается с высоким уровнем комфорта.

  • Сан-Марко — престижные резиденции рядом с главными достопримечательностями города.
  • Дорсодуро — элегантные апартаменты среди художественных галерей, каналов и уютных улиц.
  • Каннареджо — изысканная недвижимость в более спокойной жилой части Венеции.
  • Джудекка — эксклюзивные объекты с панорамными видами на лагуну.

Поможем подобрать район, который позволит увидеть настоящую Венецию и сделать ее частью вашей повседневной жизни.

Почему выбирают нас

Недвижимость в Венеции отличается своей историей, архитектурой и уникальным характером. Мы помогаем ориентироваться на этом особенном рынке, предлагая профессиональное сопровождение и индивидуальный подход.

  • Тщательно отобранные объекты в самых престижных и атмосферных районах Венеции.
  • Персональные рекомендации с учетом ваших целей и предпочтений.
  • Профессиональная поддержка на всех этапах сделки.
  • Конфиденциальность, надежность и внимание к каждой детали.

Услуги для владельцев недвижимости

Недвижимость в Венеции требует особенно внимательного отношения, ведь многие объекты обладают собственной историей и уникальной архитектурой. Мы помогаем владельцам сохранить их ценность, обеспечивая профессиональное сопровождение и надежное управление. Мы предлагаем:

  • Международное продвижение среди покупателей и арендаторов премиального сегмента.
  • Подбор надежных клиентов, заинтересованных в качественной недвижимости.
  • Координацию оформления документов и сопровождение сделок.
  • Комплексное управление для сохранения состояния, репутации и долгосрочной стоимости объекта.

Гарантия безопасности сделок

Историческая недвижимость и премиальные резиденции требуют особенно внимательного сопровождения на каждом этапе сделки. Мы тщательно проверяем документы, организуем юридические процедуры и обеспечиваем полную прозрачность процесса. Мы обеспечиваем:

  • Независимую юридическую проверку каждого выбранного объекта.
  • Анализ истории собственности и всей сопроводительной документации.
  • Подготовку и проверку договоров в соответствии с законодательством Италии.
  • Профессиональное сопровождение от первой консультации до полного завершения сделки.

У каждой недвижимости есть своя история. Наша задача заключается в том, чтобы ваша началась с безопасной и безупречно организованной сделки.

Контакты
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