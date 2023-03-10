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Аренда элитных авто в Венеции

Хотя исторический центр Венеции связан прежде всего с водным транспортом, автомобиль премиум-класса незаменим для комфортных поездок по материку и путешествий по региону Венето. Такой вариант удобен для деловых маршрутов, трансферов и продолжения путешествия после пребывания в городе.

Что мы предлагаем

Подбор автомобиля строится с учётом того, как именно планируется использовать транспорт. Для коротких поездок и самостоятельного вождения доступны разные форматы, а для насыщенной программы можно организовать персональное обслуживание с водителем.

  • Элегантные седаны премиум-класса подойдут для трансферов между аэропортом, отелями и автомобильными районами материковой части.
  • Для самостоятельных поездок по региону доступны более динамичные модели, включая Porsche и другие автомобили спортивного класса.
  • Просторные SUV позволяют комфортно путешествовать с несколькими пассажирами и багажом.
  • Chauffeur service можно оформить на конкретный трансфер, несколько часов или полный день с гибким графиком.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Для поездок, связанных с Венецией и материковой частью региона, важно заранее продумать автомобильную логистику. Сервис с водителем позволяет связать несколько этапов путешествия без лишних пересадок и самостоятельной организации транспорта.

  • Трансферы из аэропорта Венеции к отелю или месту дальнейшего проживания.
  • Поездки между Венецией, Падуей, Вероной и другими направлениями с профессиональным водителем.
  • Автомобиль можно заказать для отдельных участков маршрута, где требуется комфортный и пунктуальный транспорт.

Дополнительные услуги

Автомобильная услуга здесь может быть полезна прежде всего как часть маршрута за пределами исторического центра. Дополнительные решения позволяют объединить пребывание в Venice с поездками по региону.

  • Организация автомобильных маршрутов по Венето с посещением винодельческих хозяйств, вилл и небольших городов.
  • Премиальные автомобили для свадебных мероприятий, фотосессий и культурных проектов.
  • Координация автомобильной части путешествия к Lake Garda и другим направлениям Северной Италии.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Особое внимание уделяется качеству автомобиля еще до начала поездки. Машины регулярно обслуживаются и проходят проверку перед арендой, чтобы клиент мог рассчитывать на исправный и полностью подготовленный транспорт.

Аренда для особых случаев

В Венеции сам способ прибытия становится частью впечатления, особенно когда речь идет о важном вечере или частном событии.

  • Вечера в опере, на концертах и культурных мероприятиях.
  • Торжественные ужины и частные празднования.
  • Поездки между Венецией и престижными площадками в окрестностях.
  • Особые даты, когда хочется сохранить элегантность и комфорт с самого начала.

Премиальный автомобиль помогает создать цельный сценарий дня еще до того, как начинается главное событие.

Контакты
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INFO@VERSENTLY.COM