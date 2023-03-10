Аренда элитных авто в Венеции
Хотя исторический центр Венеции связан прежде всего с водным транспортом, автомобиль премиум-класса незаменим для комфортных поездок по материку и путешествий по региону Венето. Такой вариант удобен для деловых маршрутов, трансферов и продолжения путешествия после пребывания в городе.
Что мы предлагаем
Подбор автомобиля строится с учётом того, как именно планируется использовать транспорт. Для коротких поездок и самостоятельного вождения доступны разные форматы, а для насыщенной программы можно организовать персональное обслуживание с водителем.
- Элегантные седаны премиум-класса подойдут для трансферов между аэропортом, отелями и автомобильными районами материковой части.
- Для самостоятельных поездок по региону доступны более динамичные модели, включая Porsche и другие автомобили спортивного класса.
- Просторные SUV позволяют комфортно путешествовать с несколькими пассажирами и багажом.
- Chauffeur service можно оформить на конкретный трансфер, несколько часов или полный день с гибким графиком.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Для поездок, связанных с Венецией и материковой частью региона, важно заранее продумать автомобильную логистику. Сервис с водителем позволяет связать несколько этапов путешествия без лишних пересадок и самостоятельной организации транспорта.
- Трансферы из аэропорта Венеции к отелю или месту дальнейшего проживания.
- Поездки между Венецией, Падуей, Вероной и другими направлениями с профессиональным водителем.
- Автомобиль можно заказать для отдельных участков маршрута, где требуется комфортный и пунктуальный транспорт.
Дополнительные услуги
Автомобильная услуга здесь может быть полезна прежде всего как часть маршрута за пределами исторического центра. Дополнительные решения позволяют объединить пребывание в Venice с поездками по региону.
- Организация автомобильных маршрутов по Венето с посещением винодельческих хозяйств, вилл и небольших городов.
- Премиальные автомобили для свадебных мероприятий, фотосессий и культурных проектов.
- Координация автомобильной части путешествия к Lake Garda и другим направлениям Северной Италии.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Особое внимание уделяется качеству автомобиля еще до начала поездки. Машины регулярно обслуживаются и проходят проверку перед арендой, чтобы клиент мог рассчитывать на исправный и полностью подготовленный транспорт.
Аренда для особых случаев
В Венеции сам способ прибытия становится частью впечатления, особенно когда речь идет о важном вечере или частном событии.
- Вечера в опере, на концертах и культурных мероприятиях.
- Торжественные ужины и частные празднования.
- Поездки между Венецией и престижными площадками в окрестностях.
- Особые даты, когда хочется сохранить элегантность и комфорт с самого начала.
Премиальный автомобиль помогает создать цельный сценарий дня еще до того, как начинается главное событие.