Элитные виллы в Венеции
Редкие дома обладают атмосферой, которую невозможно воспроизвести с помощью одного только дизайна. Здесь особое значение приобретают история, свет, вода и ощущение жизни внутри произведения искусства.
Что мы предлагаем
Жизнь в венецианском стиле предполагает совершенно иной ритм, где архитектура, вода и история становятся частью ежедневного опыта. Поэтому особую ценность приобретают дома с характером, редкими деталями и атмосферой, которую невозможно воспроизвести в современной типовой недвижимости.
- Исторические резиденции с оригинальными интерьерами и декоративными элементами.
- Частная аренда для романтических поездок, культурных маршрутов и продолжительного отдыха.
- Элегантные дома, подходящие для приёма гостей и небольших частных мероприятий.
- Недвижимость для приобретения в качестве личной резиденции или долгосрочного актива.
- Варианты с террасами, внутренними двориками или видами на каналы и лагуну.
Запрос
Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.
Просмотр
Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.
Аренда или покупка
При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.
При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.
Преимущества работы с нами
Лучшие локации
Венецианская недвижимость требует особого взгляда: ценность определяется не только размером резиденции, но и её историей, видом и связью с водой.
- Dorsoduro — аристократические дворцы, художественная среда и более спокойный ритм.
- San Marco — историческая роскошь в самом сердце города рядом с главными культурными объектами.
- Giudecca — больше приватности, просторные виды на лагуну и особая островная атмосфера.
- Lido — зелёная территория с виллами, садами и прямым выходом к Адриатике.
Дополнительные услуги
Морская романтика и художественное наследие города требуют особенно деликатной организации впечатлений и передвижения.
- Частные прогулки на лодках и яхтах по лагуне и соседним островам.
- Личный гид для закрытых культурных маршрутов, музеев и исторических дворцов.
- Организация частных ужинов, винных дегустаций и камерных мероприятий.
- Персональный консьерж для доступа к культурным событиям и ресторанным открытиям.
Почему выбирают нас
Путешествие приобретает особое настроение, когда знакомство с культурой и гастрономией проходит в спокойном, индивидуальном ритме.
- Организуем частные прогулки на лодках, культурные маршруты и посещение закрытых мероприятий.
- Подбираем рестораны, винные программы и художественные события с учётом личных предпочтений.
- Все дополнительные договорённости координирует персональный менеджер, который остаётся на связи во время проживания.
Услуги для владельцев вилл
Для исторической резиденции предусмотрена особенно деликатная модель сопровождения, в которой сохранение характера объекта сочетается с его продвижением и организацией аренды.
- Продвижение резиденции с акцентом на архитектуру, историю и особенности объекта.
- Координация ухода за интерьером, обслуживающего персонала и текущих работ.
- Организация аренды для международных гостей, заинтересованных в исключительном опыте проживания.
Гарантия безопасности сделки
Для исторической недвижимости особенно важно зафиксировать не только финансовые условия, но и правила обращения с объектом.
- Согласование требований к сохранности интерьеров, мебели и декоративных элементов.
- Проверка условий депозита и ответственности за возможный ущерб.
- Подготовка договорной документации с учётом особенностей конкретной резиденции.