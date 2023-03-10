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Элитные виллы в Венеции

Редкие дома обладают атмосферой, которую невозможно воспроизвести с помощью одного только дизайна. Здесь особое значение приобретают история, свет, вода и ощущение жизни внутри произведения искусства.

Что мы предлагаем

Жизнь в венецианском стиле предполагает совершенно иной ритм, где архитектура, вода и история становятся частью ежедневного опыта. Поэтому особую ценность приобретают дома с характером, редкими деталями и атмосферой, которую невозможно воспроизвести в современной типовой недвижимости.

  • Исторические резиденции с оригинальными интерьерами и декоративными элементами.
  • Частная аренда для романтических поездок, культурных маршрутов и продолжительного отдыха.
  • Элегантные дома, подходящие для приёма гостей и небольших частных мероприятий.
  • Недвижимость для приобретения в качестве личной резиденции или долгосрочного актива.
  • Варианты с террасами, внутренними двориками или видами на каналы и лагуну.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Венецианская недвижимость требует особого взгляда: ценность определяется не только размером резиденции, но и её историей, видом и связью с водой.

  • Dorsoduro — аристократические дворцы, художественная среда и более спокойный ритм.
  • San Marco — историческая роскошь в самом сердце города рядом с главными культурными объектами.
  • Giudecca — больше приватности, просторные виды на лагуну и особая островная атмосфера.
  • Lido — зелёная территория с виллами, садами и прямым выходом к Адриатике.

Дополнительные услуги

Морская романтика и художественное наследие города требуют особенно деликатной организации впечатлений и передвижения.

  • Частные прогулки на лодках и яхтах по лагуне и соседним островам.
  • Личный гид для закрытых культурных маршрутов, музеев и исторических дворцов.
  • Организация частных ужинов, винных дегустаций и камерных мероприятий.
  • Персональный консьерж для доступа к культурным событиям и ресторанным открытиям.

Почему выбирают нас

Путешествие приобретает особое настроение, когда знакомство с культурой и гастрономией проходит в спокойном, индивидуальном ритме.

  • Организуем частные прогулки на лодках, культурные маршруты и посещение закрытых мероприятий.
  • Подбираем рестораны, винные программы и художественные события с учётом личных предпочтений.
  • Все дополнительные договорённости координирует персональный менеджер, который остаётся на связи во время проживания.

Услуги для владельцев вилл

Для исторической резиденции предусмотрена особенно деликатная модель сопровождения, в которой сохранение характера объекта сочетается с его продвижением и организацией аренды.

  • Продвижение резиденции с акцентом на архитектуру, историю и особенности объекта.
  • Координация ухода за интерьером, обслуживающего персонала и текущих работ.
  • Организация аренды для международных гостей, заинтересованных в исключительном опыте проживания.

Гарантия безопасности сделки

Для исторической недвижимости особенно важно зафиксировать не только финансовые условия, но и правила обращения с объектом.

  • Согласование требований к сохранности интерьеров, мебели и декоративных элементов.
  • Проверка условий депозита и ответственности за возможный ущерб.
  • Подготовка договорной документации с учётом особенностей конкретной резиденции.
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