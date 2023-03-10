Аренда яхты в Венеции

Яхты для особых случаев

Лагуна позволяет провести важный вечер в ритме самой Венеции, когда вода становится естественной частью праздника. Особенно выразительно выглядят небольшие мероприятия с тщательно продуманными деталями.

Романтический ужин для пары с прогулкой по лагуне после захода солнца.

Частный вечер для гостей свадьбы с маршрутом между островами и ужином на борту.

Фотосессия для модной коллекции, украшений или личного проекта на фоне венецианской архитектуры.

Венецианская лагуна создаёт редкое ощущение уединения даже рядом с одним из самых известных городов мира.