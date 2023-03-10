Аренда яхты в Венеции
Вода здесь становится частью самой атмосферы города, а частная лодка или яхта позволяет почувствовать её особенно остро. Это возможность провести вечер в лагуне, отправиться к островам или устроить красивое частное событие вдали от туристической суеты.
Что мы предлагаем
Морская программа позволяет выйти за пределы привычного маршрута и увидеть лагуну через её острова, каналы и исторические берега.
- Лодки и яхты для прогулок по лагуне с капитаном и экипажем.
- Поездки к Мурано, Бурано, Торчелло и другим островным направлениям.
- Вечерние маршруты с ужином и видом на огни Венеции с воды.
- Суда для романтических поездок, фотосессий и камерных торжеств.
Маршрут можно построить вокруг конкретного острова, события или времени суток.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
В Венеции особенно ценится лёгкость: аперитив на открытой палубе, мягкий свет вечером, бокал просекко перед ужином. Всё остальное экипаж оставляет за пределами внимания гостей.
- Итальянские аперитивы, свежие закуски и блюда подаются в выбранном темпе.
- Для особого вечера можно заранее подготовить цветы, свечи и элегантную сервировку.
- Мягкий ход судна, бесшумная швартовка и полная забота о комфорте во время переходов по лагуне.
Дополнительные услуги
Водный маршрут можно превратить в часть большого итальянского дня — с гастрономической остановкой, прогулкой по острову или ужином после возвращения. При этом не обязательно придерживаться насыщенного расписания: несколько тщательно выбранных точек вполне могут заменить длинную программу.
- Частная высадка на островах с возможностью организовать прогулку и посещение выбранных мест.
- Дегустация итальянских вин, сыров, морепродуктов и региональных специалитетов.
- Аперитивная сервировка с традиционными венецианскими закусками cicchetti и авторскими коктейлями для вечернего выхода.
- Организация камерного концерта или музыкального выступления для особого события.
Маршруты и направления
Венецианская лагуна создана для неспешных переходов между островами, где расстояние измеряется не милями, а сменой атмосферы. Помимо самого города, яхтенный день можно посвятить Мурано, Бурано, Торчелло или Лидо.
- Гранд-канал и остров Джудекка — центральная панорама Венеции с дворцами, историческими фасадами и видом на площадь Сан-Марко с воды.
- Мурано — остров стекольных мастерских, куда удобно отправиться после знакомства с центральной частью лагуны.
- Бурано и Торчелло — яркие дома Бурано сменяются тишиной Торчелло и его историческими памятниками.
- Лидо и острова южной лагуны — морской курс к золотистым пляжам, фортам и широким водным пространствам Адриатики.
Яхты для особых случаев
Лагуна позволяет провести важный вечер в ритме самой Венеции, когда вода становится естественной частью праздника. Особенно выразительно выглядят небольшие мероприятия с тщательно продуманными деталями.
- Романтический ужин для пары с прогулкой по лагуне после захода солнца.
- Частный вечер для гостей свадьбы с маршрутом между островами и ужином на борту.
- Фотосессия для модной коллекции, украшений или личного проекта на фоне венецианской архитектуры.
Венецианская лагуна создаёт редкое ощущение уединения даже рядом с одним из самых известных городов мира.