Palmenhaus in Schönbrunn в Вене
О месте
Грандиозная историческая оранжерея 1882 года, расположенная в парке дворца Шёнбрунн в Вене. Она считается одной из крупнейших и красивейших ботанических теплиц в мире, вмещая около 4500 видов растений со всех континентов в трех климатических зонах.
Контакты
Schönbrunn Palace Park, 1130 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30