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Palmenhaus in Schönbrunn в Вене

Palmenhaus in Schönbrunn

О месте

Грандиозная историческая оранжерея 1882 года, расположенная в парке дворца Шёнбрунн в Вене. Она считается одной из крупнейших и красивейших ботанических теплиц в мире, вмещая около 4500 видов растений со всех континентов в трех климатических зонах.

Контакты

Schönbrunn Palace Park, 1130 Wien
+4318775087406

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:30
Вторник10:00 - 17:30
Среда10:00 - 17:30
Четверг10:00 - 17:30
Пятница10:00 - 17:30
Суббота10:00 - 17:30
Воскресенье10:00 - 17:30
Контакты
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