Palmenhaus in Schönbrunn в Вене

О месте

Грандиозная историческая оранжерея 1882 года, расположенная в парке дворца Шёнбрунн в Вене. Она считается одной из крупнейших и красивейших ботанических теплиц в мире, вмещая около 4500 видов растений со всех континентов в трех климатических зонах.