Meierei im Stadtpark в Вене
О месте
Элегантное бистро в венском Городском парке, в белоснежном стеклянном павильоне на берегу реки Вена. Демократичный филиал мишленовского Steirereck, известного витриной с 150 видами сыров. В меню — утончённая австрийская кухня с акцентом на молочные продукты и выпечку, лучшие венские завтраки. Панорамные окна с видом на парк, высокий сервис и непринуждённая атмосфера.
Особенности
Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Тихая обстановка
Контакты
Am Stadtpark 2/a, 1030 Wien