Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Meierei im Stadtpark в Вене

Meierei im Stadtpark

О месте

Элегантное бистро в венском Городском парке, в белоснежном стеклянном павильоне на берегу реки Вена. Демократичный филиал мишленовского Steirereck, известного витриной с 150 видами сыров. В меню — утончённая австрийская кухня с акцентом на молочные продукты и выпечку, лучшие венские завтраки. Панорамные окна с видом на парк, высокий сервис и непринуждённая атмосфера.

Особенности

Вино и пиво
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Полный бар
Тихая обстановка

Контакты

Am Stadtpark 2/a, 1030 Wien

Дополнительно

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM