Meierei im Stadtpark в Вене

О месте

Элегантное бистро в венском Городском парке, в белоснежном стеклянном павильоне на берегу реки Вена. Демократичный филиал мишленовского Steirereck, известного витриной с 150 видами сыров. В меню — утончённая австрийская кухня с акцентом на молочные продукты и выпечку, лучшие венские завтраки. Панорамные окна с видом на парк, высокий сервис и непринуждённая атмосфера.