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Lola - Spanisches Tapas Restaurant в Вене

Lola - Spanisches Tapas Restaurant

О месте

Уютный, небольшой ресторан испанской кухни, расположенный в самом центре Вены (1-й район, Gonzagagasse 14). Заведение предлагает аутентичные горячие и холодные тапас, а также испанские вина.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Gonzagagasse 14, 1010 Wien
+4315323071

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 23:00
Вторник17:30 - 23:00
Среда17:30 - 23:00
Четверг17:30 - 23:00
Пятница17:30 - 23:00
Контакты
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