Lola - Spanisches Tapas Restaurant в Вене
О месте
Уютный, небольшой ресторан испанской кухни, расположенный в самом центре Вены (1-й район, Gonzagagasse 14). Заведение предлагает аутентичные горячие и холодные тапас, а также испанские вина.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Gonzagagasse 14, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 23:00
Вторник17:30 - 23:00
Среда17:30 - 23:00
Четверг17:30 - 23:00
Пятница17:30 - 23:00