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Amador в Вене

Amador

О месте

Первый и единственный ресторан в Вене (Австрия), удостоенный высшей оценки — 3 звезд Мишлен. Он расположен в историческом винном погребе и предлагает уникальный гастрономический опыт, сочетающий испанские, австрийские и азиатские традиции высокой кухни под руководством шеф-повара Хуана Амадора.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Grinzinger Str. 86, 1190 Wien
+436609070500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница18:30 - 23:00
Суббота12:00 - 19:00
Контакты
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