Amador в Вене

О месте

Первый и единственный ресторан в Вене (Австрия), удостоенный высшей оценки — 3 звезд Мишлен. Он расположен в историческом винном погребе и предлагает уникальный гастрономический опыт, сочетающий испанские, австрийские и азиатские традиции высокой кухни под руководством шеф-повара Хуана Амадора.