Amador в Вене
О месте
Первый и единственный ресторан в Вене (Австрия), удостоенный высшей оценки — 3 звезд Мишлен. Он расположен в историческом винном погребе и предлагает уникальный гастрономический опыт, сочетающий испанские, австрийские и азиатские традиции высокой кухни под руководством шеф-повара Хуана Амадора.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Grinzinger Str. 86, 1190 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 23:00
Четверг18:30 - 23:00
Пятница18:30 - 23:00
Суббота12:00 - 19:00