Steirereck в Вене
О месте
Знаменитый ресторан высокой кухни, расположенный в городском парке Штадтпарк. Под руководством Хайнца Райтбауэра ресторан славится современной австрийской кухней, используя региональные ингредиенты, редкие овощи и рыбу, что отмечено звездами Мишлен. Заведение известно своим зеркальным фасадом, который органично вписывается в парковый ландшафт.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Am Heumarkt 2A, 1030 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 00:00
Вторник11:30 - 00:00
Среда11:30 - 00:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница11:30 - 00:00