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Steirereck в Вене

Steirereck

О месте

Знаменитый ресторан высокой кухни, расположенный в городском парке Штадтпарк. Под руководством Хайнца Райтбауэра ресторан славится современной австрийской кухней, используя региональные ингредиенты, редкие овощи и рыбу, что отмечено звездами Мишлен. Заведение известно своим зеркальным фасадом, который органично вписывается в парковый ландшафт.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Am Heumarkt 2A, 1030 Wien
+4317133168

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 00:00
Вторник11:30 - 00:00
Среда11:30 - 00:00
Четверг11:30 - 00:00
Пятница11:30 - 00:00
Контакты
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