Momoya в Вене
О месте
Ресторан азиатской кухни, расположенный в 1-м районе Вены (1010 Wien), предлагающий суши, теппаньяки и другие блюда. Заведение ориентировано на качественную азиатскую гастрономию в центре австрийской столицы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Börsegasse 3, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:30
Вторник11:30 - 22:30
Среда11:30 - 22:30
Четверг11:30 - 22:30
Пятница11:30 - 22:30
Суббота12:00 - 22:30
Воскресенье12:00 - 22:30