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Apron в Вене

Apron

О месте

Заведение высокой кухни, предлагающее современную интерпретацию австрийской кухни с акцентом на сезонные продукты. Известен открытой кухней («show kitchen») и уникальными текстурами блюд.

Особенности

Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Am Heumarkt 35, 1030 Wien
+4319074747

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00
Контакты
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