Apron в Вене
О месте
Заведение высокой кухни, предлагающее современную интерпретацию австрийской кухни с акцентом на сезонные продукты. Известен открытой кухней («show kitchen») и уникальными текстурами блюд.
Особенности
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Am Heumarkt 35, 1030 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00