Silvio Nickol Gourmet Restaurant в Вене
О месте
Роскошный ресторан высокой кухни (2 звезды Мишлен) под руководством шеф-повара Сильвио Николя, расположенный в историческом дворце Кобург (Palais Coburg) в центре Вены. Заведение предлагает креативные дегустационные меню с европейскими блюдами, отличаясь точностью исполнения, элегантным интерьером и обширной винной картой.
Особенности
Посадочные места
Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Coburgbastei 4, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 00:00
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00