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EDVARD в Вене

EDVARD

О месте

Престижный ресторан высокой кухни, отмеченный звездой Мишлен, расположенный в отеле Anantara Palais Hansen в Вене. Заведение предлагает сезонное меню, сочетающее инновации, локальные ингредиенты и средиземноморские акценты.

Особенности

Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

Schottenring 24/1010, 1010 Wien
+4312361000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00
Контакты
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