EDVARD в Вене
О месте
Престижный ресторан высокой кухни, отмеченный звездой Мишлен, расположенный в отеле Anantara Palais Hansen в Вене. Заведение предлагает сезонное меню, сочетающее инновации, локальные ингредиенты и средиземноморские акценты.
Особенности
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Контакты
Schottenring 24/1010, 1010 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Пятница18:00 - 22:00
Суббота18:00 - 22:00