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TIAN Restaurant Wien в Вене

TIAN Restaurant Wien

О месте

Изысканный вегетарианский ресторан высокой кухни (Michelin) в Вене, предлагающий креативные сезонные дегустационные меню. Под руководством шефа Пауля Ивича заведение специализируется на экологичных блюдах, используя фермерские продукты. Находится в историческом центре, известен уникальными техниками ферментации.

Особенности

Бронирование столов
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Тихая обстановка
Парковка

Контакты

Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien
+4318904665

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье18:00 - 23:00
Контакты
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