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Mochi в Вене

Mochi

О месте

Популярный и высокооцененный ресторан современной японской кухни, известный своей концепцией изакая (японский паб с закусками). Заведение предлагает качественные суши, сашими, блюда на гриле и креативные азиатские закуски в стильной, живой атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Praterstraße 15, 1020 Wien
+4319251380

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00
Контакты
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