Mochi в Вене
О месте
Популярный и высокооцененный ресторан современной японской кухни, известный своей концепцией изакая (японский паб с закусками). Заведение предлагает качественные суши, сашими, блюда на гриле и креативные азиатские закуски в стильной, живой атмосфере.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Praterstraße 15, 1020 Wien
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 22:00
Вторник11:30 - 22:00
Среда11:30 - 22:00
Пятница11:30 - 22:00
Суббота11:30 - 22:00