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Kon-Tiki Coffeeshop & Bar в Цюрихе

Kon-Tiki Coffeeshop & Bar

О месте

Заведение с тропической тематикой и расслабляющей атмосферой. Здесь предлагают качественный кофе, авторские коктейли и лёгкие закуски. Популярно как среди местных, так и туристов.

Особенности

Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Niederdorfstrasse 24, 8001 Zürich
+41442513577

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 00:00
Контакты
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