Kon-Tiki Coffeeshop & Bar в Цюрихе
О месте
Заведение с тропической тематикой и расслабляющей атмосферой. Здесь предлагают качественный кофе, авторские коктейли и лёгкие закуски. Популярно как среди местных, так и туристов.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Niederdorfstrasse 24, 8001 Zürich
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник15:00 - 00:00
Вторник15:00 - 00:00
Среда15:00 - 00:00
Четверг15:00 - 00:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 00:00