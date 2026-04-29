Kon-Tiki Coffeeshop & Bar в Zurich
О месте
Заведение с тропической тематикой и расслабляющей атмосферой. Здесь предлагают качественный кофе, авторские коктейли и лёгкие закуски. Популярно как среди местных, так и туристов.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Niederdorfstrasse 24, 8001 Zürich
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 15:00 - 00:00
Вторник 15:00 - 00:00
Среда 15:00 - 00:00
Четверг 15:00 - 00:00
Пятница 15:00 - 02:00
Суббота 15:00 - 02:00
Воскресенье 15:00 - 00:00