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Haus zum Rüden в Цюрихе

Haus zum Rüden

О месте

Историческое заведение с изысканными блюдами швейцарской и интернациональной кухни. Уютный интерьер с деревянными деталями дополняет атмосферу, а обширная винная карта радует гурманов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов

Контакты

Limmatquai 42, 8001 Zürich
+41442619566

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:00 - 23:00
Среда11:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 18:00
Контакты
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