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Kronenhalle в Цюрихе

Kronenhalle

О месте

Культовый ресторан с изысканной швейцарской и европейской кухней. Интерьер украшен произведениями известных художников, создавая атмосферу роскоши и искусства.

Особенности

Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Rämistrasse 4, 8001 Zürich
+41442629900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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