Kronenhalle в Цюрихе
О месте
Культовый ресторан с изысканной швейцарской и европейской кухней. Интерьер украшен произведениями известных художников, создавая атмосферу роскоши и искусства.
Особенности
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Rämistrasse 4, 8001 Zürich
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00