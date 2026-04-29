Weisses Rössli в Zurich

Weisses Rössli

О месте

Уютный ресторан с акцентом на свежие местные продукты. Меню сочетает швейцарские и интернациональные блюда, а интерьер с деревянными элементами создает теплую атмосферу.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Bederstrasse 96, 8002 Zürich
+41442126300
www.weisses-roessli.ch

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник11:45 - 23:45
Среда11:45 - 23:45
Четверг11:45 - 23:45
Пятница18:00 - 23:45
Суббота18:00 - 23:45
