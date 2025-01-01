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Элитные виллы в Цюрихе

Виллы, которые отражают ваш статус. Престижные объекты с безупречным уровнем уединения и сервиса.

Что мы предлагаем

Цюрих – это финансовый центр Европы и одно из лучших мест для комфортной жизни. Наши элитные виллы обеспечат вам высокий уровень приватности, безопасности и эстетического удовольствия. Наши услуги включают:

  • Аренду роскошных вилл с видом на Цюрихское озеро и Альпы.
  • Продажу эксклюзивных резиденций с первоклассной архитектурой и удобствами.
  • Персональный подбор недвижимости, соответствующей вашему стилю жизни и инвестиционным запросам.
  • Полное сопровождение сделки, юридическая поддержка и премиальный консьерж-сервис.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Мы предлагаем виллы в самых востребованных и роскошных локациях.

  • Zollikon – престижный район с элитными виллами у воды.
  • Küsnacht – эксклюзивные резиденции в окружении природы и тишины.
  • Enge – современные особняки рядом с центром города и озером.
  • Horgen – роскошные загородные дома с видом на Альпы.

Дополнительные услуги

Все услуги мы подбираем так, чтобы отдых был не только комфортным, но и незабываемым.

  • Организация светских мероприятий и благотворительных вечеров.
  • Услуги имидж-коуча и стилистов на время пребывания.
  • Персональная организация спортивных мероприятий: турниров, матчей, велотуров.
  • Заказ редких винтажных коллекций для частных дегустаций.

Почему выбирают нас

Мы понимаем, что аренда элитной виллы — это не просто выбор жилья, а инвестиция в комфорт, стиль и качество жизни.

  • Подбираем виллы с учётом всех нюансов: приватность, инфраструктура, безопасность, видовые характеристики и даже энергия места.
  • Выступаем в роли вашего представителя на месте: решаем все вопросы с арендодателем, сервисом и логистикой.
  • Оперативно реагируем на любые пожелания клиента, вплоть до замены объекта по ходу аренды в случае изменений планов.
  • Предоставляем клиентам доступ к закрытым предложениям и объектам, которых нет в открытом доступе.

Услуги для владельцев вилл

Управление элитной недвижимостью – это искусство, требующее профессионального подхода. Мы предлагаем вам комплексный сервис и поиск премиальных клиентов.

  • Продвижение элитных объектов среди международных клиентов.
  • Полное сопровождение сделки, включая юридическое и налоговое консультирование.
  • Управление недвижимостью – от технического обслуживания до поиска арендаторов.
  • Маркетинговая стратегия для эффективной продажи объекта.

Гарантия безопасности сделки

Мы предоставляем:

  • Анализ всех правоустанавливающих документов на соответствие нормам.
  • Разработку индивидуальных условий сделки для клиента.
  • Полную защиту интересов клиента на всех этапах оформления.
info@versently.com