Мы предлагаем аренду элитных судов, обеспечивая высокий уровень комфорта и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Что мы предлагаем
Цюрихское озеро – идеальное место для роскошного отдыха. Кристально чистая вода, живописные виды на Альпы и первоклассный сервис делают аренду яхты в Цюрихе отличным вариантом для эксклюзивного досуга, деловых встреч и романтических прогулок. Мы предоставляем широкий выбор судов, подходящих для разных целей:
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
На борту вас ждёт безупречный сервис, поддерживаемый команда профессионалов, которые создадут для вас атмосферу уюта и комфорта для премиального отдыха. Наш экипаж заботиться об атмосфере и безопасности на борту.
Дополнительные услуги
Чтобы ваш отдых стал незабываемым, мы предлагаем:
Маршруты и направления
Наши круизы проходят по самым живописным местам:
Яхты для особых случаев
Наши яхты отлично подходят для проведения:
Аренда роскошной яхты в Цюрихе – это возможность насладиться безупречным сервисом, уединением и невероятной атмосферой швейцарского уюта. Оставьте заботы на берегу и отправьтесь в незабываемое путешествие по волнам Цюрихского озера.