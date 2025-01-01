Экипаж и обслуживание на борту

На борту вас ждёт безупречный сервис, поддерживаемый команда профессионалов, которые создадут для вас атмосферу уюта и комфорта для премиального отдыха. Наш экипаж заботиться об атмосфере и безопасности на борту.