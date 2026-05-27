Ristorante Local in Venice
A Michelin-starred fine dining restaurant in Venice, renowned for its nouvelle cuisine, it emphasizes local seasonal ingredients, creative techniques, and warm hospitality in a contemporary setting.
Винная карта
Коктейльная карта
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Salizada dei Greci, 3303, 30122 Venezia VE
Monday12:00 - 22:00
Thursday 19:00 - 22:00
Friday12:00 - 22:00
Saturday12:00 - 22:00
Sunday12:00 - 22:00