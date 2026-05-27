Venissa in Venice
About
A one-Michelin-starred restaurant located on the island of Mazzorbo in the Venetian Lagoon. It is renowned for its contemporary cuisine, inspired by Venice itself, using local herbs, vegetables from its own gardens, and seafood from the lagoon.
Features
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Полный бар
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Contacts
Fondamenta di Santa Caterina, 3, 30142 Venezia VE
Extra Info
HOURS
Monday12:30 - 20:45
Thursday12:30 - 20:45
Friday12:30 - 20:45
Saturday12:30 - 20:45
Sunday12:30 - 20:45