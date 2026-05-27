Hostaria Osottoosopra in Venice
A cozy restaurant in Venice that perfectly combines authentic Venetian cuisine with a warm, romantic atmosphere in a historic building by the canal.
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Santa Croce, 164, 30135 Venezia VE
HOURS
Monday 12:00 - 23:00
Tuesday 12:00 - 23:00
Wednesday 12:00 - 23:00
Thursday 12:00 - 23:00
Friday 12:00 - 23:00
Saturday 12:00 - 23:00
Sunday 12:00 - 23:00