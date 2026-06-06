CV Distiller в Афинах

О месте

Изысканный бар-коллекционер, известный своим огромным выбором виски со всего мира, а также премиальным бурбоном,ромом и коктейлями. Это «скрытая жемчужина» с джазовой атмосферой, уютным интерьером и дегустационным погребом, предлагающая профессиональный сервис.