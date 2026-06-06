CV Distiller в Афинах
О месте
Изысканный бар-коллекционер, известный своим огромным выбором виски со всего мира, а также премиальным бурбоном,ромом и коктейлями. Это «скрытая жемчужина» с джазовой атмосферой, уютным интерьером и дегустационным погребом, предлагающая профессиональный сервис.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
115 28, Chatzigianni Mexi 7, Athina 115 28
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 18:00 - 03:00
Вторник 18:00 - 03:00
Среда 18:00 - 03:00
Четверг 18:00 - 03:00
Пятница 18:00 - 04:00
Суббота 18:00 - 04:00