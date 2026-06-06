Materia Prima Cava & Wine Bistro в Афинах
О месте
Современное винное пространство, сочетающее в себе функции изысканного бистро и специализированного магазина с впечатляющим стеклянным погребом. Заведение специализируется на натуральных, биодинамических и редких греческих и международных винах. Меню состоит из креативных сезонных блюд средиземноморской кухни.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Falirou 68, Athina 117 41
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:00 - 01:00
Четверг 18:00 - 01:00
Пятница 18:00 - 01:00
Суббота 18:00 - 01:00
Воскресенье 18:00 - 01:00