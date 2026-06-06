Materia Prima Cava & Wine Bistro в Афинах

О месте

Современное винное пространство, сочетающее в себе функции изысканного бистро и специализированного магазина с впечатляющим стеклянным погребом. Заведение специализируется на натуральных, биодинамических и редких греческих и международных винах. Меню состоит из креативных сезонных блюд средиземноморской кухни.