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Herakleidon Museum в Афинах

Herakleidon Museum

О месте

Интерактивный научно-технологический музей, основанный в 2004 году, который объединяет искусство, науку и философию. Музей фокусируется на достижениях древних греков, демонстрируя модели механизмов (например, работающие модели парового двигателя Герона механизма Антикиферы) и объясняя их с точки зрения науки и математики.

Контакты

Iraklidon 16, Athina 118 51
+302103461981
herakleidon.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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