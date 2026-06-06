Herakleidon Museum в Афинах
О месте
Интерактивный научно-технологический музей, основанный в 2004 году, который объединяет искусство, науку и философию. Музей фокусируется на достижениях древних греков, демонстрируя модели механизмов (например, работающие модели парового двигателя Герона механизма Антикиферы) и объясняя их с точки зрения науки и математики.
Контакты
Iraklidon 16, Athina 118 51
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00