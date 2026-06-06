Herakleidon Museum в Афинах

О месте

Интерактивный научно-технологический музей, основанный в 2004 году, который объединяет искусство, науку и философию. Музей фокусируется на достижениях древних греков, демонстрируя модели механизмов (например, работающие модели парового двигателя Герона механизма Антикиферы) и объясняя их с точки зрения науки и математики.