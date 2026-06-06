War Museum в Афинах

О месте

Крупнейший военно-исторический музей Греции, расположенный в центре города рядом с Византийским музеем. Экспозиция охватывает историю греческих вооруженных сил от античности до современности, включая масштабные коллекции оружия, униформы, артиллерийских орудий и самолетов, предлагая посетителям погружение в историю военных конфликтов.