War Museum в Афинах
О месте
Крупнейший военно-исторический музей Греции, расположенный в центре города рядом с Византийским музеем. Экспозиция охватывает историю греческих вооруженных сил от античности до современности, включая масштабные коллекции оружия, униформы, артиллерийских орудий и самолетов, предлагая посетителям погружение в историю военных конфликтов.
Контакты
Rizari 2-4, Athina 106 75
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 19:00
Вторник09:00 - 19:00
Среда09:00 - 19:00
Четверг09:00 - 19:00
Пятница09:00 - 19:00
Суббота09:00 - 22:00
Воскресенье09:00 - 19:00