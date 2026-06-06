Museum of the Basil & Elise Goulandris Foundation в Афинах

О месте

Современный частный музей в районе Панграти ,предлагающий одну из лучших коллекций искусства XX века в Европе. В 11-этажном здании экспонируются шедевры Сезанна Ван Гога Пикассо Моне Миро и Джакометти ,дополненные временными выставками, библиотекой и рестораном.