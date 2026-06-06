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DOLLI•S в Афинах

DOLLI•S

О месте

Заведение расположено в отреставрированном неоклассическом особняке 1925 года и предлагает гостям панорамный вид на Акрополь, Парфенон и исторический район Плака. Меню представляет собой фьюжн средиземноморской и азиатской кухонь: здесь можно найти как авторские интерпретации греческих мезе, так и премиальные суши, стейки рибай или вагю-слайдеры, приготовленные из сезонных ингредиентов высшего качества.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Mitropoleos 49, Athina 105 56
+306951979579
www.thedolli.com/fine-dining/restaurant

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 23:00
Вторник 13:00 - 23:00
Среда 13:00 - 23:00
Четверг 13:00 - 23:00
Пятница 13:00 - 23:00
Суббота 13:00 - 23:00
Воскресенье 13:00 - 23:00
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