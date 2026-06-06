DOLLI•S в Афинах
О месте
Заведение расположено в отреставрированном неоклассическом особняке 1925 года и предлагает гостям панорамный вид на Акрополь, Парфенон и исторический район Плака. Меню представляет собой фьюжн средиземноморской и азиатской кухонь: здесь можно найти как авторские интерпретации греческих мезе, так и премиальные суши, стейки рибай или вагю-слайдеры, приготовленные из сезонных ингредиентов высшего качества.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Mitropoleos 49, Athina 105 56
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 23:00
Вторник 13:00 - 23:00
Среда 13:00 - 23:00
Четверг 13:00 - 23:00
Пятница 13:00 - 23:00
Суббота 13:00 - 23:00
Воскресенье 13:00 - 23:00