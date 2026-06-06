DOLLI•S в Афинах

О месте

Заведение расположено в отреставрированном неоклассическом особняке 1925 года и предлагает гостям панорамный вид на Акрополь, Парфенон и исторический район Плака. Меню представляет собой фьюжн средиземноморской и азиатской кухонь: здесь можно найти как авторские интерпретации греческих мезе, так и премиальные суши, стейки рибай или вагю-слайдеры, приготовленные из сезонных ингредиентов высшего качества.