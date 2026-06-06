GB Roof Garden в Афинах
О месте
Элитный ресторан и бар на крыше 8-го этажа исторического отеля в центре Афин. Славится панорамным видом. Предлагает средиземноморскую кухню высокой кухни, коктейли, изысканную атмосферу и работает круглый год благодаря частично крытой террасе.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Geor. A' 1, Athina 105 64
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 13:00 - 02:00
Вторник 13:00 - 02:00
Среда 13:00 - 02:00
Четверг 13:00 - 02:00
Пятница 13:00 - 02:00
Суббота 13:00 - 02:00
Воскресенье 13:00 - 02:00