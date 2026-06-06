GB Roof Garden в Афинах

О месте

Элитный ресторан и бар на крыше 8-го этажа исторического отеля в центре Афин. Славится панорамным видом. Предлагает средиземноморскую кухню высокой кухни, коктейли, изысканную атмосферу и работает круглый год благодаря частично крытой террасе.