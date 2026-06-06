Pelagos в Афинах
О месте
Заведение высокой кухни, предлагающее сезонные средиземноморские блюда, акцентируя внимание на местных морепродуктах, изысканных винах и фирменных коктейлях на основе мартини.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 19:00 - 22:30
Среда 19:00 - 22:30
Четверг 19:00 - 22:30
Пятница 19:00 - 22:30
Суббота 19:00 - 22:30