Spondi в Афинах
О месте
Легендарное гастрономическое заведение. Расположенный в престижном районе Панграти, он предлагает изысканную французскую кухню, сочетающую классические традиции и современные техники. Известен своим элегантным интерьером, романтической атмосферой и высочайшим уровнем обслуживания.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Контакты
Pirronos 5, Athina 116 36
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 01:00
Вторник19:30 - 01:00
Среда19:30 - 01:00
Четверг19:30 - 01:00
Пятница19:30 - 01:00
Суббота19:30 - 01:00
Воскресенье19:30 - 01:00