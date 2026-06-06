Spondi в Афинах

О месте

Легендарное гастрономическое заведение. Расположенный в престижном районе Панграти, он предлагает изысканную французскую кухню, сочетающую классические традиции и современные техники. Известен своим элегантным интерьером, романтической атмосферой и высочайшим уровнем обслуживания.