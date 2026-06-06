Delta Restaurant в Афинах
О месте
Заведение предлагает высокую гастрономию, сочетая инновационную греческую кухню, экологичность и культурные ценности. Фирменные блюда включают изысканные морепродукты и оленину.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Leof. Andrea Siggrou 364, Athina 176 74
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 01:00
Четверг 18:30 - 01:00
Пятница 18:30 - 01:00
Суббота 18:30 - 01:00
Воскресенье 18:30 - 01:00