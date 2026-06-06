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Delta Restaurant в Афинах

Delta Restaurant

О месте

Заведение предлагает высокую гастрономию, сочетая инновационную греческую кухню, экологичность и культурные ценности. Фирменные блюда включают изысканные морепродукты и оленину.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Leof. Andrea Siggrou 364, Athina 176 74
+306986657553
deltarestaurant.gr

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 01:00
Четверг 18:30 - 01:00
Пятница 18:30 - 01:00
Суббота 18:30 - 01:00
Воскресенье 18:30 - 01:00
Контакты
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