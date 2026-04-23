Sala Apolo в Barcelona
О месте
Историческое место, являющееся краеугольным камнем ночной жизни Барселоны. Sala Apolo предлагает широкий спектр музыкальных жанров в своих различных залах: от живых концертов до диджейских сетов.
Особенности
Живая музыка
Полный бар
Посадочные места
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Контакты
Carrer Nou de la Rambla, 113, Sants-Montjuïc, 08004 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник00:00 - 05:00
Среда00:00 - 05:00
Четверг00:00 - 05:00
Пятница00:00 - 05:00
Суббота00:00 - 05:00
Воскресенье 17:00 - 05:00