Fundació Antoni Tàpies в Barcelona
Этот музей и культурный центр посвящен творчеству Антонио Тапиеса, выдающегося каталонского художника, известного своими абстрактными картинами и работами в смешанной технике. Расположенный в модернистском здании, фонд предлагает уникальное знакомство с художественной вселенной Тапиеса.
Carrer d'Aragó, 255, Eixample, 08007 Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 19:00
Среда10:00 - 19:00
Четверг10:00 - 19:00
Пятница10:00 - 19:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 15:00