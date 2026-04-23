Museu Picasso в Barcelona
В одном из самых популярных музеев Барселоны, Музее Пикассо, собрана обширная коллекция ранних работ Пабло Пикассо, сопровожденная информацией о его становлении как художника. Музей расположен среди средневековых дворцов в самом сердце Готического квартала.
Carrer de Montcada, 15-23, Ciutat Vella, 08003 Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 20:00
Среда09:00 - 20:00
Четверг09:00 - 21:00
Пятница09:00 - 21:00
Суббота09:00 - 21:00
Воскресенье09:00 - 20:00