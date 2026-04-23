Casa Batlló в Barcelona
Дом Бальо, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, одно из выдающихся архитектурных творений Антонио Гауди. Посетители могут погрузиться в его причудливый дизайн, характеризующимся красочными мозаиками, плавными формами и инновационным использованием света и пространства.
Pg. de Gràcia, 43, Eixample, 08007 Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник08:30 - 22:30
Вторник08:30 - 22:30
Среда08:30 - 22:30
Четверг08:30 - 22:30
Пятница08:30 - 22:30
Суббота08:30 - 22:30
Воскресенье08:30 - 22:30