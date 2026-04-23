MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) в Barcelona
О месте
Ведущий музей современного искусства Барселоны, MACBA, представляет авангардное искусство середины XX века. Расположенный в удивительном модернистском здании в районе Раваль, музей регулярно проводит динамичные выставки и культурные мероприятия.
Контакты
Plaça dels Àngels, 1, Ciutat Vella, 08001 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 19:30
Среда11:00 - 19:30
Четверг11:00 - 19:30
Пятница11:00 - 19:30
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 15:00