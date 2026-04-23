Fundació Joan Miró в Barcelona
Посвященный творчеству Жоана Миро, этот музей на холме Монжуик представляет собой яркое культурное пространство, отражающее творческое наследие художника. Коллекция включает в себя картины, скульптуры и текстиль, а само здание является шедевром современной архитектуры.
Parc de Montjuïc, s/n, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 20:00
Среда10:00 - 20:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 20:00
Суббота10:00 - 20:00
Воскресенье10:00 - 19:00