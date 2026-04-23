Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) в Barcelona
В этом великолепном музее собрана впечатляющая коллекция каталонского искусства: от романского периода до середины XX века. Расположенный в Национальном дворце на холме Монжуик, MNAC, помимо своих художественных сокровищ, предлагает панорамные виды на город.
Контакты
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 15:00