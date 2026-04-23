La Roca Village в Barcelona
О месте
Деревня-аутлет, расположенная недалеко от Барселоны, предлагает роскошный шопинг со скидками на товары ведущих брендов. Живописная обстановка под открытым небом делает его идеальным местом для дня шопинг-терапии.
Контакты
La Roca Village s/n, 08430 Santa Agnès de Malanyanes, Barcelona
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 21:00
Вторник10:00 - 21:00
Среда10:00 - 21:00
Четверг10:00 - 21:00
Пятница10:00 - 21:00
Суббота10:00 - 21:00
Воскресенье10:00 - 21:00