Cinc Sentits в Barcelona
О месте
Ресторан, отмеченный звездой Мишлен, предлагает современный взгляд на каталонскую кухню. В меню представлены сезонные ингредиенты и тщательно подобранный ассортимент вин. Элегантный и минималистичный декор дополняет изысканные блюда. Кухня: Каталонская
Особенности
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Посадочные места
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Carrer d'Entença, 60, Eixample, 08015 Barcelona
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 21:30
Среда18:30 - 21:30
Четверг18:30 - 21:30
Пятница18:30 - 21:30
Суббота 13:30 - 21:00